Diretta Spezia - Napoli ore 15 | probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

(Di sabato 8 maggio 2021) Per ilè un'occasione da non sprecare. Dopo la frenata con il Cagliari, la squadra di Gattuso (in totale emergenza in difesa) va a caccia della qualificazione in Champions affrontando lo...

Per il Napoli è un'occasione da non sprecare. Dopo la frenata con il Cagliari, la squadra di Gattuso (in totale emergenza in difesa) va a caccia della qualificazione in Champions affrontando loin trasferta: la posta in palio è altissima. Incassare i tre punti vorrebbe dire sfruttare al massimo lo scontro diretto tra Juve e Milan e tornare almeno al quarto posto. La sorte non ha dato ...L'unico precedente tra queste due squadre in Serie A risale alla gara d'andata, che ha visto lovincere al Maradona per 1 - 2. Fischio d'inizio alle 15, consu Sky Sport Serie A e Sky ...Spezia – Napoli di Serie A è la partita in programma oggi 8 maggio alle ore 15:00 allo Stadio Comunale Alberto Picco ...Così l’impegno dei ragazzi alle prese con i limiti della pandemia. "Contro la noia per far maturare conoscenza e amore verso la città" ...