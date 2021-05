DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Magrini elogia Moscon. “Non inferiore a Van der Poel e Van Aert”. Pagelle di oggi (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI Magrini LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FILIPPO GANNA, 2° AFFINI LA CLASSIFICA DEI FAVORITI: JOAO ALMEIDA DAVANTI A TUTTI, BENISSIMO POZZOVIVO FILIPPO GANNA: “LE ULTIME CRONOMETRO MI AVEVANO FATTO MALE. VOLEVO QUESTA VITTORIA” RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA TAPPA Giro d’Italia WOUT VAN Aert HA L’APPENDICITE 17.28 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni, Pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo da Federico Militello! 17.26 Domani Filippo Ganna difenderà la Maglia ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DILA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FILIPPO GANNA, 2° AFFINI LA CLASSIFICA DEI FAVORITI: JOAO ALMEIDA DAVANTI A TUTTI, BENISSIMO POZZOVIVO FILIPPO GANNA: “LE ULTIME CRONOMETRO MI AVEVANO FATTO MALE. VOLEVO QUESTA VITTORIA” RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA TAPPAWOUT VANHA L’APPENDICITE 17.28 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni,, la Fagianata di Riccardoe tanto altro. Un saluto sportivo da Federico Militello! 17.26 Domani Filippo Ganna difenderà la Maglia ...

Advertising

Raiofficialnews : ?????Per la prima volta il @giroditalia, dalla prima all’ultima pedalata, sulle reti #Rai. Fino al 30 maggio, le int… - luis29595945 : RT @Italia: Tutti i giorni dalle 14 non perdere il racconto del #GiroE su Visit Italy Web Radio: collegamenti in diretta dalla corsa, inter… - infoitsport : Dove vedere Giro d’Italia 2021, seconda tappa: orario, streaming e diretta - infoitsport : LIVE Giro d'Italia in DIRETTA: classifica generale. Ganna: 'Le ultime cronometro mi avevano fatto male' - infoitsport : DIRETTA Giro d'Italia 2021 LIVE: Filippo Ganna in maglia rosa! La classifica dei favoriti -