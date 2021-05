Covid: la via di Draghi sui brevetti, ‘deroga a tempo e stop blocco export vaccini’ (2) (Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) – In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità – il ragionamento di Draghi al tavolo dei leader -. Occorre inoltre aumentare la produzione in ogni parte d’Europa. Gli altri paesi devono rimuovere i blocchi alle esportazioni: l’Ue esporta l’80% della propria produzione verso paesi interessati da blocchi alle esportazioni. In questo contesto, vedo con favore la proposta del presidente Biden.Siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare i vaccini stanno morendo, rimarca con forza Draghi chiedendo di non ignorare quel grido di dolore che “risuona”. Sappiamo che le risorse finanziarie non sono e non saranno mai sufficienti, ma l’Europa è l’Europa e non può voltarsi dall’altra parte.Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti enormi dai ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) – In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità – il ragionamento dial tavolo dei leader -. Occorre inoltre aumentare la produzione in ogni parte d’Europa. Gli altri paesi devono rimuovere i blocchi alle esportazioni: l’Ue esporta l’80% della propria produzione verso paesi interessati da blocchi alle esportazioni. In questo contesto, vedo con favore la proposta del presidente Biden.Siamo di fronte a un evento unico: milioni di persone che non sono in condizione di acquistare i vaccini stanno morendo, rimarca con forzachiedendo di non ignorare quel grido di dolore che “risuona”. Sappiamo che le risorse finanziarie non sono e non saranno mai sufficienti, ma l’Europa è l’Europa e non può voltarsi dall’altra parte.Le case farmaceutiche hanno ricevuto finanziamenti enormi dai ...

