Caso Fedez: il rapper rischia il carcere dopo la telefonata con la Rai? (Di sabato 8 maggio 2021) Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare del discorso di Fedez fatto durante il concerto del 1° maggio 2021. Il rapper, infatti, ha speso il suo tempo sul palco per parlare della legge Zan. Il suo discorso, tuttavia, ha scatenato un'autentica bufera tanto che si è parlato di una possibile censura che la Rai avrebbe provato ad imporgli. Dal canto suo, il rapper ha confermato quest'ultima versione pubblicando una telefonata con una dirigente Rai. Un fatto che potrebbe costargli caro. Caso Fedez: la bufera dopo il suo discorso E' ormai all'ordine del giorno parlare della legge Zen ovvero quella misura che prevede di estendere il reato di propaganda e istigazione a delinquere "per motivi di discriminazione razziale ...

