Calcio femminile | la Juventus vince il 4° scudetto consecutivo | le bianconere battono il Napoli 2-0

(Di sabato 8 maggio 2021) Serviva una vittoria per la matematica certezza e così è stato. Labatte 2-0 ile conquista il quarto titolo tricolore di. Un vero e proprio trionfo quello delle ragazze allenate da Rita Guarino che con il successo contro le campane ha ottenuto la 20ma vittoria in altrettanti incontri, rendendo vano l’inseguimento del Milan di Maurizio Ganz. A decidere il match di oggi contro le partenopee sono state due calciatrici simbolo della Vecchia Signora, ovvero Cristiana Girelli (21ma marcatura in campionato) e Barbara Bonansea (12ma segnatura). Un match ben gestito dalleche hanno impresso fin da subito il proprio marchio. Il risultato è stato sbloccato da Girelli al 19?: splendido cross di Maria Alves per l’accorrente n.10 che di testa tira addosso a Sabrina ...

Advertising

Gazzetta_it : C’è una Signora che sa solo vincere, 20 successi su 20: Juve Women, 4° scudetto di fila - SkySport : La Juve femminile è campione d’Italia: è il quarto scudetto consecutivo - juve_magazine : CALCIO FEMMINILE - La Juventus è campione d'Italia - pulgazarate : RT @FCBariPInk: Essere avanti! Women power! ?? ??????????????? #SerieAfemminile FIGC Calcio Femminile - susydigennaro : RT @napolimagazine: CALCIO FEMMINILE - La Juventus è campione d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

Il Napoli Online

Il poker tricolore in fila consente pure di eguagliare il record della Torres, che aveva dominato il campionato tra il 2009 e il 2013, in undecisamente lontano e diverso da quello ...NAPOLI(4 - 3 - 3) Tasselli; Oliviero, Huynh, Árnadóttir, Cameron; Goldoni, Huchet, Errico; Cafferata, Nocchi, Hjohlman. All.: Pistolesi. Live Juventus Napoli: ora e luogo del ...Serviva una vittoria per la matematica certezza e così è stato. La Juventus batte 2-0 il Napoli e conquista il quarto titolo tricolore di calcio femminile. Un vero e proprio trionfo quello delle ragaz ...Termina zero a zero l’incontro tra Futsal Pistoia e CUS Pisa nel campionato di Serie C femminile. Invariato il distacco tra le due squadre Termina con un inaspettato 0-0 il big match della 4ª giornata ...