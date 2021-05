Boston George se ne va a 78 anni: “Ne è davvero valsa la pena”, aveva detto a Dolce Vita (Di sabato 8 maggio 2021) . “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”. Con questa frase, tratta dal film Blow interpretato da Johnny Depp che l’ha reso celebre, è stato dato l’addio dall’account Twitter ufficiale di George Jung, per tutti Boston George. Secondo il sito Tmz.com è morto ieri nella sua casa di Boston, all’età di 78 anni e, nonostante di recente avesse sofferto di problemi al fegato, non sono al momento note le cause del decesso. “Stamattina alle 10:22 George è morto a casa circondato da persone care” ha scritto sua moglie Ronda su Facebook, spiegando che: “La settimana scorsa ho fatto venire un infermiere, George non si sentiva bene da qualche settimana. Era molto stanco e ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 8 maggio 2021) . “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”. Con questa frase, tratta dal film Blow interpretato da Johnny Depp che l’ha reso celebre, è stato dato l’addio dall’account Twitter ufficiale diJung, per tutti. Secondo il sito Tmz.com è morto ieri nella sua casa di, all’età di 78e, nonostante di recente avesse sofferto di problemi al fegato, non sono al momento note le cause del decesso. “Stamattina alle 10:22è morto a casa circondato da persone care” ha scritto sua moglie Ronda su Facebook, spiegando che: “La settimana scorsa ho fatto venire un infermiere,non si sentiva bene da qualche settimana. Era molto stanco e ...

