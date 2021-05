Benevento, i convocati di Inzaghi per il Cagliari (Di sabato 8 maggio 2021) Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la delicata sfida salvezza contro il Cagliari, in programma domani allo stadio Vigorito. Sono ventisei i giallorossi chiamati dal tecnico, di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia. Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. Attaccanti: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Il tecnico del, Filippoha diramato la lista deiper la delicata sfida salvezza contro il, in programma domani allo stadio Vigorito. Sono ventisei i giallorossi chiamati dal tecnico, di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia. Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. Attaccanti: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

