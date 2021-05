Amici 20, aspettando la semifinale: Deddy, Tancredi e Sangiovanni fanno bilanci pre-finale (Di sabato 8 maggio 2021) Ormai manca poco alla semifinale di Amici 20 e nel daytime del talent, la conduttrice Maria De Filippi ha incalzato i tre semifinalisti, Deddy, Tancredi e Sangiovanni su cosa potrebbe mancargli una volta usciti dallo show e su quanto imparato nella scuola, chiedendogli cosa rappresenterebbe per loro un eventuale accesso alla finale. I tre cantanti, in risposta ai quesiti pre-finale, hanno quindi rilasciato delle dichiarazioni profonde, senza nascondere di temere la nostalgia della scuola al rientro a casa. Amici 20, Tancredi si racconta prima della finale Nel daytime settimanale pre-semifinale, la cui messa in onda è prevista per sabato 8 maggio 2021 su Canale 5, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 maggio 2021) Ormai manca poco alladi20 e nel daytime del talent, la conduttrice Maria De Filippi ha incalzato i tre semifinalisti,su cosa potrebbe mancargli una volta usciti dallo show e su quanto imparato nella scuola, chiedendogli cosa rappresenterebbe per loro un eventuale accesso alla. I tre cantanti, in risposta ai quesiti pre-, hanno quindi rilasciato delle dichiarazioni profonde, senza nascondere di temere la nostalgia della scuola al rientro a casa.20,si racconta prima dellaNel daytime settimanale pre-, la cui messa in onda è prevista per sabato 8 maggio 2021 su Canale 5, ...

