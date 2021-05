Afghanistan | strage di studentesse a Kabul Attacco contro una scuola femminile

(Di sabato 8 maggio 2021) Più esplosioni hanno preso di mira unanella capitale afghana, in un attentato che è stato definito “unal futuro dell’”, mirato a colpire quante piùpossibile. Almeno 30 le vittime accertate - 40 secondo la Reuters - a cui si aggiungono decine di feriti. La maggior parte sono giovani ragazze tra gli 11 e i 15 anni perché nell’istituto colpito – nella zona di Dasht-i Barchi – si studia in tre turni, il secondo dei quali è dedicato alle. Lo ha confermato a Reuters Najiba Arian, portavoce del ministero dell’Istruzione. Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha negato il coinvolgimento del gruppo e ha condannato l’. ...

Contro le nuove generazioni decise a migliorare il proprio Paese', ha dichiarato su Twitter la missione dell'Unione europea in Afghanistan. Tra talebani e Isis, il futuro delle ragazze afghane ... Almeno 30 le vittime, la maggior parte aveva tra gli 11 e i 15 anni. Mentre gli Usa si ritirano, cresce l'allarme per il futuro delle donne, strette tra talebani e Isis ... Strage contro lo studentesse in un quartiere sciita. Il portavoce dei talebani: «Questo attacco porta la firma dell'Isis»