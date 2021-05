XPG | porta a casa tre “Red Dot Awards | Product Design”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Quest’anno XPGben 3 premi ai Red Dotper due moduli RAM e un SSD. Vediamo tutti i dettagli XPG, produttore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti degli esports e appassionati di tecnologia, annuncia oggi che tre dei suoi prodotti sono stati premiati con il prestigioso “Red Dot Award 2021:”. Il “Red Dot Award:” valuta i miglioridi tutti i prodotti che i vari produttori realizzano dal 1955. Riconosce l’eccellenza neldel prodotto, neldella comunicazione e nei concetti di. Tale premio viene assegnato da una giuria ...

XPG porta a casa ben 3 premi ai Red Dot Awards grazie all'SSD GAMMIX S70 PCIe Gen4, la RAM SPECTRIX D70G DDR4 e la SPECTRIX D50 Xtreme DDR4.