World of Warcraft | Burning Crusade Classic ha una data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 7 maggio 2021)ofsi espanderà per includere la prima espansione del gioco, The, il 1° giugno. Come ci si aspetterebbe, l'arrivo di Thevedràofricevere tutte le funzionalità fornite nell'espansione originale, ovvero l'introduzione di Blood Elves e Draenei come razze giocabili, un livello massimo aumentato a 70, arena PvP e altro ancora. La mappa di WoW si espanderà anche per includere nuove zone come Azuremyst Isles, Eversong Woods e l'Outland. Tutti gli abbonati aofavranno accesso a Thesenza costi aggiuntivi; tuttavia, coloro che ...