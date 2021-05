Suppletive Uk | Boris Johnson promosso al primo test | i Tory avanzano e conquistano roccaforti rosse Labour in crisi

(Di venerdì 7 maggio 2021) Se nel 2019 i britannici si erano risvegliati con la bocca aperta di fronte a un Paese in mano a una sorprendente maggioranza di, questa nuova tornata elettorale è forse ancora più sbalorditiva. I risultati che stanno lentamente cominciando ad emergere dallo spoglio dei voti in Inghilterra hanno la forza di un terremoto politico di portata storica. È Hartlepool a dare ilshock alla nazione. I conservatori hanno espugnato questa cittadina dell’Essex, una roccaforte laburista fin da quando era diventata una circoscrizione elettorale, 56 anni fa. L’apoteosi dell’esito dellea Hartlepool rafforza la leadership del premier che ha visto la sua maggioranza rimpolpata dai voti degli elettori brexiteer. In questa cittadina, tra le più colpite dal Covid-19,potrebbe essere ...

galietti82 : RT @LorenzoCast89: Boris Johnson sembra riscuotere il dividendo su vaccini ed economia alle elezioni locali e suppletive nel Regno Unito. - LorenzoAmarotto : RT @LorenzoCast89: Boris Johnson sembra riscuotere il dividendo su vaccini ed economia alle elezioni locali e suppletive nel Regno Unito. - manu_etoile : RT @LorenzoCast89: Boris Johnson sembra riscuotere il dividendo su vaccini ed economia alle elezioni locali e suppletive nel Regno Unito. - miagmarsuren : RT @LorenzoCast89: Boris Johnson sembra riscuotere il dividendo su vaccini ed economia alle elezioni locali e suppletive nel Regno Unito. - darioricci1292 : RT @LorenzoCast89: Boris Johnson sembra riscuotere il dividendo su vaccini ed economia alle elezioni locali e suppletive nel Regno Unito. -

Ultime Notizie dalla rete : Suppletive Boris

Johnson esulta per i primi risultati del voto di ieri in Gran Bretagna, con la trionfale vittoria Tory nelledello storico collegio laburista inglese di Hartlepool (unico seggio ...Ma al di là di quelleè tutta la mappa dell'Inghilterra settentrionale che si sta ... Gli scandali che hanno investitoJohnson nelle ultime settimane - dalla ristrutturazione dell'...Boris Johnson esulta per i primi risultati del voto in Gran Bretagna, con la trionfale vittoria Tory nelle suppletive dello storico collegio laburista inglese di Hartlepool (unico seggio nazionale in ...Boris Johnson esulta per i primi risultati del voto di ieri in Gran Bretagna, con la trionfale vittoria Tory nelle suppletive dello storico collegio laburista inglese di Hartlepool (unico seggio nazio ...