Superlega | la Juventus non fa marcia indietro | la situazione a livello europeo

(Di venerdì 7 maggio 2021): la Juve non si pente, Uefa irritata. Esclusione Champions? La verità sui possibili scenari aCome scrive il Corriere dello Sport la UEFA avrebbe deciso la strategia da adottare nei confronti dei 12 club che hanno fondato la, torneo alternativo alla Champions League che, al momento, è abortito. Ceferin vorrebbe un’ammissione di colpa da parte dei club coinvolti, una dichiarazione formale di uscita dalla competizione, ed una sanzione economica per tutti club. Real Madrid, Barcellona ecredono ancora nel progettoe non si piegherebbero a una simile eventualità. La UEFA, irritata da un simile atteggiamento, avrebbe intenzione di aprire un procedimento di fronte alla Commissione Disciplinare per i club che non rinnegheranno il ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Juventus

...La verità sui possibili scenari a livello europeo Come scrive il Corriere dello Sport la UEFA avrebbe deciso la strategia da adottare nei confronti dei 12 club che hanno fondato la, torneo ...Ancelotti è scettico sul rischio esclusione dalle coppe per Milan e: 'Non credo la UEFA ... Ovvero persone che si sono opposte fermamente alla. I tifosi ed i calciatori non c'entrano:...Le parole di Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan, riguardo alla Superlega ed al finale di stagione anche in Italia.Secondo la stampa americana, il presidente Ceferin potrebbe decidere di punire i club che ancora fanno parte del progetto ideato da Perez ...