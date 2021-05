Sorpresi mentre vendono eroina ai tossicodipendenti | in manette due spacciatori tunisini

(Di venerdì 7 maggio 2021) ANCONA - Un altro colpo allo spaccio di stupefacenti . Gli investigatori della Questura di Ancona, ieri sera in corso Carlo Alberto hanno arrestato due cittadinicolti in flagranza di spaccio ...

EireenViolet : DAY&Balo sono stati sorpresi insieme,mentre uscivano da un residence,con il depistaggio di Enoch!Balo:'Non rompete… - cvlrnd : #operai #fabbrica #incidentisullavoro #donnelavoratrici #mamme #festadellamamma In ricordo di Luana Poesia di A.… - SardiniaPost : Due gruppi di giovani sono stati sorpresi dai carabinieri mentre festeggiavano violando le norme di contenimento al… - Diego03981216 : @anari56 Io una decina di anni fa, sorpresi 2 zingari dentro casa mentre rubavano, uno riuscì a scappare, l'altro l…

Nel pomeriggio, durante gli appostamenti e i pedinamenti, i due tunisini sono stati immortalati mentre cedevano eroina a due tossicodipendenti. Dopo essere stati bloccati nei pressi della loro ... Nei guai, ieri pomeriggio poco prima delle 17.30, sono finiti quattro ragazzini tra i 15 e i 16 anni (tre italiani, due di origini magrebine, e un albanese) mentre cercavano di introdursi in ...