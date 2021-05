Sonic Kart 3DX è il gioco perduto di Sonic che ci trasporta in un' altra era

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sedici anni fa il panorama videoludico era molto diverso: le sale giochi, sebbene oramai sul viale del tramonto, esistevano ancora, PSP e Nintendo DS erano appena uscite in occidente, la PS3 doveva ancora arrivare e i giochi per telefoni cellulari erano... be', generalmente brutti. A questa legge non scappa neanche un titolo dedicato ache si credeva ormaie che, invece, riemerge dagli abissi grazie a 18 minuti di footage caricati su YouTube da un utente giapponese. Ilin questione si intitola3D X, sequel diRacing, altroper cellulari che andava a piazzare i personaggi SEGA all'interno di bizzarri go-, come in sulla falsariga di ...

Riemerge dall'oblio un gioco di Sonic che si credeva ormai andato perso: Sonic Kart 3DX per dispositivi mobile.