Sara Affi Fella, il silenzio social poi il racconto dell'intervento "durato oltre 5 ore". Come sta

Sara Affi Fella oggi è lontana dal piccolo schermo ma allo stesso tempo molto presente sui social. Nonostante lo scandalo a Uomini e Donne, i fan non l'hanno dimenticata e su Instagram continuano a essere molto curiosi della sua vita. Nella stagione 2017-2018 del programma scelse Luigi Mastroianni, ma in poco tempo si scoprì che non aveva mai smesso di frequentare, in gran segreto, lo storico fidanzato Nicola Panico, con cui era stata legata 16 anni e insieme al quale aveva partecipato a Temptation Island. Fu proprio quest'ultimo a "confessare" tutto alla redazione, scatenando uno dei casi più controversi nella storia del dating show. Poi Sara ha trovato l'amore con Federico Fedato, il calciatore che a settembre scorso l'ha resa mamma per la prima volta di Tommaso.

MondoTV241 : Sara Affi Fella confessa: “Ho fatto cinque ore di intervento.” Ecco le condizioni dell’ex tronista. #SaraAffiFella - itsmwengo : ‘Non sono persone stupide’ Sara Affi Fella evidentemente non la pensava così #uominiedonne - BansCollector : @Happy4Trigger @Giocagnaccio @andsnz @stebaraz No non è una cazzata ad esempio ad Affi (VR) avevano cominciato con… - Canieuest96 : RT @Iperborea_: Manuel non è un santo, ma tendo a credergli. Ci siamo concentrati tutti su Baby Nasti, ma il premio Affi Fella forse spetta… - SabatinoAlberto : Sara Affi Fella è stata cancellata per molto meno di Pio e Amedeo, ve lo ricordo -