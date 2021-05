Sale l'indice di contagio Rt: questa settimana è a 0,89 (Di venerdì 7 maggio 2021) La scorsa settimana era a 0.85. Fedriga: superare questo parametro, meglio basarsi sugli accessi agli ospedali Leggi su rainews (Di venerdì 7 maggio 2021) La scorsaera a 0.85. Fedriga: superare questo parametro, meglio basarsi sugli accessi agli ospedali

Advertising

tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sale ancora l'indice Rt a 0.89, scende incidenza. Il valore all'esame della cabina di regia per il monitoraggio… - franco_sala : RT @GiovaQuez: Sale ancora per la seconda settimana consecutiva l’indice nazionale Rt che si attesta a 0,89 rispetto allo 0,85 della settim… - Tiziana_DR : RT @GiovaQuez: Sale ancora per la seconda settimana consecutiva l’indice nazionale Rt che si attesta a 0,89 rispetto allo 0,85 della settim… - GiaPettinelli : Sale ancora l'indice Rt a 0.89, scende incidenza - Sanità - - ivl24_it : Indice Rt sale a 0.89, scende incidenza sui nuovi casi -