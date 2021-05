Rezza: per la prima volta ricoveri sotto soglia critica (Di venerdì 7 maggio 2021) "Per la prima volta abbiamo sia l'occupazione dei posti in area medica sia delle terapie intensive sotto la soglia critica, c'è una decongestione dei posti". Lo ha detto il direttore generale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) "Per laabbiamo sia l'occupazione dei posti in area medica sia delle terapie intensivela, c'è una decongestione dei posti". Lo ha detto il direttore generale della ...

