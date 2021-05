Ponte sullo Stretto di Messina | la relazione dei tecnici del ministero

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ladeidelsuldi: “Profonde motivazioni per realizzarlo”. ROMA – E’ stata inviata al Parlamento ladeidelsul. Come riportato da La Repubblica, il ministro Enrico Giovannini ha trasmesso il pensiero del Gruppo di Lavoro tecnico sull’opera che potrebbe nascere nei prossimi anni. “Ci sono profonde motivazioni – si precisa nel rapporto – per realizzare un sistema di attraversamento stabile dellodi, anche in presenza del previsto potenziamento e riqualificazione dei collegamento marittimi “. Il pensiero dei ...