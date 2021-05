Omicidio Stefano Cucchi: la Corte d’Appello condanna a 13 anni i 2 carabinieri (Di venerdì 7 maggio 2021) Altro passo avanti nel processo per l’Omicidio di Stefano Cucchi, la Corte d’assise d’Appello riconosce colpevoli i 2 carabinieri La Corte d’assise d’Appello di Roma chiamata a decidere sull’Omicidio di Stefano Cucchi ha emesso la sentenza che condanna a 13 anni di reclusione i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro su cui grava il reato di Omicidio preterintenzionale. Il maresciallo Roberto Mandolini invece è stato condannato a 4 anni di carcere per aver attestato il falso nei verbali poi consegnati alla procura. Confermata, sempre per falso, la condanna a due ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) Altro passo avanti nel processo per l’di, lad’assisericonosce colpevoli i 2Lad’assisedi Roma chiamata a decidere sull’diha emesso la sentenza chea 13di reclusione i dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro su cui grava il reato dipreterintenzionale. Il maresciallo Roberto Mandolini invece è statoto a 4di carcere per aver attestato il falso nei verbali poi consegnati alla procura. Confermata, sempre per falso, laa due ...

