Omicidio Cc Cerciello, parcheggiatore testimone: “Giustizia è fatta, i due americani impasticcati e ubriachi” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Giustizia è stata fatta. Ammazzare un uomo così, a sangue freddo, poveraccio, cosa c’entrava?”. Tamer Salem commenta così all’Adnkronos la condanna all’ergastolo di Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, i due americani accusati di aver ucciso con 11 coltellate il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega la notte tra il 25 e 26 luglio 2019. L’egiziano, che in piazza Mastai, a Trastevere, lavora come parcheggiatore abusivo, fu il primo ad essere ascoltato dai carabinieri. “Quando la pattuglia arrivò qui, i carabinieri erano così trafelati e scossi, mi chiesero se avessi visto i due ragazzi – racconta – Altroché se li avevo visti, erano impasticcati e ubriachi, strillavano. Mi ero spaventato del fatto che potessero danneggiare le auto parcheggiate. Fecero la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “è stata. Ammazzare un uomo così, a sangue freddo, poveraccio, cosa c’entrava?”. Tamer Salem commenta così all’Adnkronos la condanna all’ergastolo di Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, i dueaccusati di aver ucciso con 11 coltellate il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega la notte tra il 25 e 26 luglio 2019. L’egiziano, che in piazza Mastai, a Trastevere, lavora comeabusivo, fu il primo ad essere ascoltato dai carabinieri. “Quando la pattuglia arrivò qui, i carabinieri erano così trafelati e scossi, mi chiesero se avessi visto i due ragazzi – racconta – Altroché se li avevo visti, erano, strillavano. Mi ero spaventato del fatto che potessero danneggiare le auto parcheggiate. Fecero la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - Adnkronos : +++ Omicidio Cerciello, i due americani condannati all’ergastolo +++ - Adnkronos : Omicidio Cerciello, ergastolo ai due ragazzi americani che uccisero il carabiniere. - AnnaMariaS6 : RT @Usicnazionale: OMICIDIO #CERCIELLO: DUE #ERGASTOLI CHE RENDONO #GIUSTIZIA MA NON CI RESTITUISCONO #MARIO Fine pena mai per i due #amer… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro -