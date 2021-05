Nessuna zona rossa da lunedì, le Regioni chiedono aperture anticipate: spunta la data del 17 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) A partire dal 15 maggio ci sarà la riapertura delle piscine all’aperto e dei centri commerciali durante il weekend. Per la riapertura palestre ristoranti al chiuso bisognerà aspettare giugno. Ma con l’Italia che da lunedì non avrà più zone rosse e le numerose proteste dei lavoratori, Regioni e centrodestra propongono di allentare in anticipo anche altre restrizioni. I governatori chiedono la riapertura dei ristoranti al chiuso e le palestre già dal 17 maggio e che sia eliminato o comunque rivisto il coprifuoco. Riapertura palestre ristoranti al chiuso: la proposta delle Regioni L’obiettivo, fermo restando che il 15 riapriranno sia le piscine all’aperto sia i centri commerciali nel fine settimana, è quello di anticipare al 17 maggio l’apertura delle palestre e dei ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021) A partire dal 15ci sarà la riapertura delle piscine all’aperto e dei centri commerciali durante il weekend. Per la riapertura palestre ristoranti al chiuso bisognerà aspettare giugno. Ma con l’Italia che danon avrà più zone rosse e le numerose proteste dei lavoratori,e centrodestra propongono di allentare in anticipo anche altre restrizioni. I governatorila riapertura dei ristoranti al chiuso e le palestre già dal 17e che sia eliminato o comunque rivisto il coprifuoco. Riapertura palestre ristoranti al chiuso: la proposta delleL’obiettivo, fermo restando che il 15 riapriranno sia le piscine all’aperto sia i centri commerciali nel fine settimana, è quello di anticipare al 17l’apertura delle palestre e dei ...

