NBA 2020/2021: Lakers, crollo nel derby e rischio play-in. Non vincono più i Nets (Di venerdì 7 maggio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 6 e venerdì 7 maggio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2020/2021. Terzo derby, terza vittoria Clippers. Arriva per 118-94 contro dei Lakers che, oltre ha dover sopportare assenze di James e Schroder, hanno perso Anthony Davis (problema alla schiena). Una sfida che sostanzialmente si chiude già a metà gara, con i padroni di casa che vantano sette giocatori in doppia cifra e un Paul George da 24. Dall’altra parte vani i 24 di Kyle Kuzma: i Lakers rischiano sempre di più di partecipare al play-in. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE We go hard MAVS WIN!!@Chime #MFFL pic.twitter.com/zHx1mKWUdf — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 7, 2021 Un play-in sempre più ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 6 e venerdì 7 maggio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA. Terzo, terza vittoria Clippers. Arriva per 118-94 contro deiche, oltre ha dover sopportare assenze di James e Schroder, hanno perso Anthony Davis (problema alla schiena). Una sfida che sostanzialmente si chiude già a metà gara, con i padroni di casa che vantano sette giocatori in doppia cifra e un Paul George da 24. Dall’altra parte vani i 24 di Kyle Kuzma: irischiano sempre di più di partecipare al-in. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE We go hard MAVS WIN!!@Chime #MFFL pic.twitter.com/zHx1mKWUdf — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 7,Un-in sempre più ...

