Mubi: First Cow e il nuovo corto di Alice Rohrwacher in esclusiva sulla piattaforma (Di venerdì 7 maggio 2021) La piattaforma Mubi presenta First Cow, l'attesissimo film di Kelly Reichardt, e Quattro Strade, il nuovo cortometraggio di Alice Rohrwacher. Mubi, il servizio streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film, dal 9 luglio ospiterà First Cow, l'attesissimo film ambientato nel vecchio West di Kelly Reichardt, e dal 14 maggio sarà disponibile sulla piattaforma anche Quattro Strade, il nuovo cortometraggio di Alice Rohrwacher. La premiata regista Kelly Reichardt ritorna con l'attesissimo First Cow, un'avvincente e gloriosa storia di amicizia ambientata nel vecchio West. Combinando una fotografia sontuosa a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) LapresentaCow, l'attesissimo film di Kelly Reichardt, e Quattro Strade, ilmetraggio di, il servizio streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film, dal 9 luglio ospiteràCow, l'attesissimo film ambientato nel vecchio West di Kelly Reichardt, e dal 14 maggio sarà disponibileanche Quattro Strade, ilmetraggio di. La premiata regista Kelly Reichardt ritorna con l'attesissimoCow, un'avvincente e gloriosa storia di amicizia ambientata nel vecchio West. Combinando una fotografia sontuosa a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mubi: First Cow e il nuovo corto di Alice Rohrwacher in esclusiva sulla piattaforma… - cinematografoIT : #FirstCow, un'avvincente storia d'amicizia ambientata nel vecchio west, è l'ultimo pluripremiato film di Kelly Reic… - RBcasting : 'First Cow', l'acclamato film della regista Kelly Reichardt arriva il 9 luglio in esclusiva su MUBI. Una storia di… -