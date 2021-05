Milan, Kjaer: “Affrontare Cristiano Ronaldo è sempre stato un piacere” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il difensore del Milan Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla sfida di Serie A contro la Juventus: “Cristiano Ronaldo è un calciatore che vive per il gol, sarà un piacere giocare contro di lui, come lo è sempre stato. Rispetto al nostro primo incontro sarà diverso, sono cambiate tante cose. Credo che il motivo che gli ha permesso di rimanere al top di questo sport per 10-15 sia la sua attitudine. Anche quando non gioca bene, se al 90? c’è un pallone vagante farà di tutto per trasformarlo in gol“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Il difensore delSimonè intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla sfida di Serie A contro la Juventus: “è un calciatore che vive per il gol, sarà ungiocare contro di lui, come lo è. Rispetto al nostro primo incontro sarà diverso, sono cambiate tante cose. Credo che il motivo che gli ha permesso di rimanere al top di questo sport per 10-15 sia la sua attitudine. Anche quando non gioca bene, se al 90? c’è un pallone vagante farà di tutto per trasformarlo in gol“. SportFace.

