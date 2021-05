Meloni a Salvini: mai detto no a candidati, serve riunione (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgia Meloni, a quanto apprende l’AdnKronos, ha chiesto al leader della Lega, Matteo Salvini, di riunire il tavolo del centrodestra “per definire i candidati” per le prossime amministrative. Dopo le dichiarazioni di ieri, con Salvini che, ospite di ‘Porta a Porta’, ha chiesto a Meloni di “fare un nome per Roma”, la leader di Fdi, avrebbe mandato un messaggio al leghista. Meloni, a quanto risulta all’AdnKronos, avrebbe anche sottolineato al leader del Carroccio di non aver detto mai alcun no sulle candidature, chiedendo quindi un chiarimento formale – un tavolo ufficiale del centrodestra – sulla vicenda dei candidati del centrodestra, a partire da Roma e Milano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgia, a quanto apprende l’AdnKronos, ha chiesto al leader della Lega, Matteo, di riunire il tavolo del centrodestra “per definire i” per le prossime amministrative. Dopo le dichiarazioni di ieri, conche, ospite di ‘Porta a Porta’, ha chiesto adi “fare un nome per Roma”, la leader di Fdi, avrebbe mandato un messaggio al leghista., a quanto risulta all’AdnKronos, avrebbe anche sottolineato al leader del Carroccio di non avermai alcun no sulle candidature, chiedendo quindi un chiarimento formale – un tavolo ufficiale del centrodestra – sulla vicenda deidel centrodestra, a partire da Roma e Milano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

wireditalia : La polemica sul bacio di #Biancaneve spiegata a Salvini e Meloni. - fattoquotidiano : Pd, Letta: “Faremo alleanze con chi è più compatibile, come il M5s, ma mai con Salvini e Meloni. Nessuno può govern… - HuffPostItalia : Preparatevi allo scontro epocale tra Salvini e Meloni - giulicitte52 : Inviata adesso a LIBERO. 'Feltri come Letta ? Ogni volta che il direttore Feltri si sveglia pensa a come attaccare… - cangiova65 : RT @gladiatoremassi: L'Europa ci dà ragione, il taglio dei #vitaliazi è legittimo. Un vittoria del Popolo Italiano e del #M5S una umiliante… -