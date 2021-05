Melanoma, al via la campagna “oltre la pelle” (Di venerdì 7 maggio 2021) Negli ultimi 12 mesi gli italiani hanno trascurato la prevenzione del Melanoma, il più aggressivo fra i tumori della pelle, rinviando o annullando molte visite di controllo e accertamenti. Sono 7 su 10 gli italiani che hanno cambiato atteggiamento nei confronti della salute a seguito dell’emergenza sanitaria, il 52% quelli che hanno deciso di rimandare qualche visita clinica e quasi l’80% degli intervistati non ha ritenuto importante fissare una visita per la mappatura dei nei. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Negli ultimi 12 mesi gli italiani hanno trascurato la prevenzione del, il più aggressivo fra i tumori della, rinviando o annullando molte visite di controllo e accertamenti. Sono 7 su 10 gli italiani che hanno cambiato atteggiamento nei confronti della salute a seguito dell’emergenza sanitaria, il 52% quelli che hanno deciso di rimandare qualche visita clinica e quasi l’80% degli intervistati non ha ritenuto importante fissare una visita per la mappatura dei nei. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

