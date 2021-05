Maurizio Costanzo su Diletta Leotta | “Dovrebbe staccare dai social”

(Di venerdì 7 maggio 2021)si è sfogata per le attenzioni morbose dei paparazzi nei suoi confronti, esi è espresso sulla questione.è intervenuto su Chi consigliando adidaie cambiare casa qualora le continue attenzioni nei suoi confronti rappresentassero per lei un problema. Nei giorni scorsi la conduttrice si era scagliata con un lungo post viacontro le attenzioni morbose dei paparazzi sulla sua vita privata. “Sevuole smettere di fare la, devedaifare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, ...

ha detto la sua in merito allo sfogo di Diletta Leotta, che ha accusato i giornalisti di raccontare falsità e di avere una morbosa attenzione verso la sua vita privata....Dopo Barbara d'Urso ancheha deciso di "rimproverare" Diletta Leotta dopo il suo sfogo contro il gossip e la smodata ricerca della privacy in merito alla storia con Can Yaman .bacchetta Diletta ...Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere la coppia più discussa del momento. I due sono al centro del Gossip per la loro tormentata relazione che continua ad essere al centro dell'attenzione med ...Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione in merito al recente sfogo di Diletta Leotta contro i paparazzi.