Mattia Binotto: la power unit è da rinforzare (Di sabato 8 maggio 2021) Il team principal del Cavallino Mattia Binotto ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato del motore e di come non sia ancora al top ma ci sono margini di miglioramento. Inoltre ha parlato dei progressi confermati dalla Ferrari in questa prima fase di stagione sottolineando che si tratta solo di un primo passo sulla strada per tornare al vertice. La Ferrari si sta muovendo piano ma passo dopo passo vuole arrivare lontano. GP Spagna: il passo gara della Ferrari Mattia Binotto: che cosa ha detto il team principal della Ferrari? Binotto dichiara: “È stato importante poter fare nuovamente affidamento sui nostri dati visto le correlazione con la pista è di nuovo corretta. Abbiamo lavorato bene sui nostri punti deboli dello scorso anno, ovvero l’elevata resistenza aerodinamica della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Il team principal del Cavallinoha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato del motore e di come non sia ancora al top ma ci sono margini di miglioramento. Inoltre ha parlato dei progressi confermati dalla Ferrari in questa prima fase di stagione sottolineando che si tratta solo di un primo passo sulla strada per tornare al vertice. La Ferrari si sta muovendo piano ma passo dopo passo vuole arrivare lontano. GP Spagna: il passo gara della Ferrari: che cosa ha detto il team principal della Ferrari?dichiara: “È stato importante poter fare nuovamente affidamento sui nostri dati visto le correlazione con la pista è di nuovo corretta. Abbiamo lavorato bene sui nostri punti deboli dello scorso anno, ovvero l’elevata resistenza aerodinamica della ...

