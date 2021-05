Massimiliano Mollicone e il racconto shock a Uomini e Donne: “E stato molto difficile…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Massimiliano Mollicone, tronista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, parla del suo passato non facilissimo Il giovane L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 7 maggio 2021), tronista della trasmissionedi Maria De Filippi, parla del suo passato non facilissimo Il giovane L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

BlogUomini : Vanessa Spoto in un'intervista a Magazine di #uominiedonne ha dichairato di non temere più Eugenia Rigotti perchè n… - infoitcultura : Uomini e Donne Anticipazioni: Massimiliano Mollicone bacia Vanessa, lei scappa dallo studio e scoppia il caos! - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 2 maggio: Vanessa o Eugenia, chi la scelta di Massimiliano Mollicone? - infoitcultura : Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone non convince: una Corteggiatrice lo pianta in asso -