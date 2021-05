Manchester United | Glazer | «Chiedo scusa ai tifosi | c’è necessità di un cambiamento»

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il proprietario delJoelrisponde aidei Red Devils dopo le proteste dello scorso weekend Durante lo scorso weekend, idelhanno causato diverse difficoltà al club portando anche alla decisione di rinviare la partita contro il Liverpool. I supporter dei Red Devils hanno anche scritto una lettera alla proprietà, chiedendo dei cambiamenti per quanto riguarda l’azionariato popolare. Oggi, attraverso un comunicato, il proprietario del club Joelha risposto ai. «Sono stato colpito personalmente da alcune parti della vostra lettera, avete spiegato così chiaramente perché il nostro sostegno iniziale per la Superlega vi abbia fatto sentire arrabbiati e delusi. Vorrei ...

