LIVE – Lecce-Reggina 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ladi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di venerdì 7 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 13.55 – Buon pomeriggio gentili lettori di Sportface, tra pochi minuti comincerà il matchSportFace.

Advertising

Mediagol : #Lecce-#Reggina, LIVE #SerieB 07/05/2021: segui la diretta - Puglia_in : SERIE B - Pronto per l'anticipo del venerdì? A Lecce arriva la Reggina di mr. Baroni. Segui la diretta live su… - SalentoSport : #LIVE! #LECCE-#REGGINA, il #tabellino - SoloLecceIT : Qui Lecce-Reggina: formazioni ufficiali, tabellino, azioni, 'TUTTO LIVE' - PianetaLecce : LIVE! Segui le pagelle di Lecce-Reggina in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecce

Serie B: diretta- Reggina, match valido per la 37ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testualecon aggiornamenti in tempo reale Quasi a un passo dalla fine,......00 Ascoli - Cittadella Brescia - Pisa Cosenza Calcio - Monza Unione Venezia - Pordenone Frosinone - Vicenza Reggiana - SPAL Cremonese - Pescara- Reggina Salernitana - Empoli Virtus Entella - ...Penultima giornata di campionato per il Cosenza che ospita al Marulla il Monza. Rossoblu appesi a un filo ma con ancora speranze di salvezza ...PREPARTITA. Lecce - Reggina è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 14:00 allo stadio Via ...