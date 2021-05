Lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria, “incontro proficuo” con rappresentanti della Regione Puglia Usb (Di venerdì 7 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Presidio Lavoratori ex Ilva in As. Rizzo: “Sono soddisfatto: è stato un incontro proficuo” Senza lasciarmi andare a facili entusiasmi, posso dire che questo confronto è stato positivo perché ci ha permesso innanzitutto di avere chiarimenti e rassicurazioni. Dall’incontro con Claudio Stefanazzi, capo di gabinetto della Regione e Leo Caroli, capo della task force regionale per l’occupazione, che rappresentano la parte operativa dell’ente, comprendiamo che c’è la volontà politica da parte della Regione, ma anche da parte dei vari Ministeri interessati, non solo quello del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ma anche quello per il Sud e della Transizione ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Presidioexin As. Rizzo: “Sono soddisfatto: è stato un” Senza lasciarmi andare a facili entusiasmi, posso dire che questo confronto è stato positivo perché ci ha permesso innanzitutto di avere chiarimenti e rassicurazioni. Dall’con Claudio Stefanazzi, capo di gabinettoe Leo Caroli, capotask force regionale per l’occupazione, che rappresentano la parte operativa dell’ente, comprendiamo che c’è la volontà politica da parte, ma anche da parte dei vari Ministeri interessati, non solo quello del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ma anche quello per il Sud eTransizione ...

Advertising

Borderline_24 : Ex #Ilva, #Protesta dei lavoratori sotto la sede della #Regione: manifestanti bloccano la strada… - corrmezzogiorno : #Bari Protesta dei lavoratori dell’ex Ilva: chiedono i corsi di riqualificazione - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Ex Ilva:protesta davanti sede Regione Puglia,bloccata strada. In presidio Usb, lavoratori chiedono anche corsi formazione #… - AnsaPuglia : Ex Ilva:protesta davanti sede Regione Puglia,bloccata strada. In presidio Usb, lavoratori chiedono anche corsi form… - zazoomblog : Manifestazione dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria bloccato tratto del lungomare di Bari Indetta d… -