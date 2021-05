La Guardia costiera di Tripoli: "Soltanto colpi in aria. Avevano sconfinato nelle nostre acque e non hanno risposto ai nostri appelli". (Di venerdì 7 maggio 2021) La marina libica spara a tre barche italiane: ferito un comandante. La nave militare Libeccio è intervenuta in soccorso dell'imbarcazione. L'armatore al governo "Aspettano il morto?" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) La marina libica spara a tre barche italiane: ferito un comandante. La nave militare Libeccio è intervenuta in soccorso dell'imbarcazione. L'armatore al governo "Aspettano il morto?"

