Involtini di melanzane grigliate | Gustosi e Veloci A basso contenuto calorico

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 7 maggio 2021)diuna vera delizia di leggerezza! Una delle ricette perfette da preparare se si ha poco tempo sono deidi, accompagnati con dei pomodorini freschi e della mozzarella sono un piatto completa a bassissimo. Questa ricetta è ideale per chi è a dieta. Ingredienti per preparare la ricetta Per preparare degli ottimidi, servono: 700 grammi di500 grammi di pomodorini ben maturi 500 grammi di mozzarella di bufala 4 – 5 cucchiai di parmigiano grattugiato Qualche foglia di basilico fresco Q.b. di olio extra vergine di oliva Q.b. di sale e pepe. Se volete avere una crosticina più croccante, sui vostri ...