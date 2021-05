Ict: Innovation Village, innovazione a sistema per una Campania più forte (Di venerdì 7 maggio 2021) Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania, che si è concluso oggi. “Una grande rete dedicata all'innovazione che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi”, afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village. “Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Napoli, 7 mag. (Labitalia) - Due giorni di eventi live nella sede di Federica Web Learning, a Napoli, e nelle rooms digitali; oltre 40 webinar e 300 relatori coinvolti. Sono i numeri della sesta edizione di, il network sull'organizzato da Knowledge for Business e promosso dalla Regione, che si è concluso oggi. “Una grande rete dedicata all'che ha consentito a centinaia di imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto, dialogare e confrontarsi”, afferma Annamaria Capodanno, direttrice di. “Fondamentale è stata la collaborazione con Federica Web Learning, che ci ha ospitato per le dirette. Ora l'obiettivo è consolidare le partnership con università, istituzioni e tutto il ...

