Hakimi | l’agente | “Felice all’Inter | ha un contratto lungo” | ANews

Alejandro Camaño, agente di Hakimi, ha parlato della situazione del terzino dell'Inter. Il terzino è di nuovo al centro dei rumors Achraf Hakimi è senza dubbio uno degli uomini più importanti della cavalcata scudetto dell'Inter. Dopo un fisiologico periodo di adattamento, l'ex madridista è diventato un intoccabile per Antonio Conte, e non è un caso

