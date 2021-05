Gubbio, esplosione in un capannone: un morto. Una donna è dispersa ma viva (Di venerdì 7 maggio 2021) Un uomo è rimasto ucciso nell’esplosione di un capannone alle porte di Gubbio, in provincia di Perugia, altre tre persone sono rimaste ferite e una donna è dispersa. La donna, ancora intrappolata nelle macerie, è viva e sarebbe in contatto con i soccorritori grazie a un cellulare, mentre il corpo senza vita dell’uomo è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco. Un altro uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cesena. L’uomo presenterebbe ustioni su tutto il corpo e un trauma midollare. Altri due feriti sono stati invece trasportati all’ospedale di Branca (Gubbio) con traumi da schiacciamento. Secondo quanto riporta Rainews, l’edificio dove si è verificata l’esplosione è un fabbricato ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Un uomo è rimasto ucciso nell’di unalle porte di, in provincia di Perugia, altre tre persone sono rimaste ferite e una. La, ancora intrappolata nelle macerie, èe sarebbe in contatto con i soccorritori grazie a un cellulare, mentre il corpo senza vita dell’uomo è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco. Un altro uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cesena. L’uomo presenterebbe ustioni su tutto il corpo e un trauma midollare. Altri due feriti sono stati invece trasportati all’ospedale di Branca () con traumi da schiacciamento. Secondo quanto riporta Rainews, l’edificio dove si è verificata l’è un fabbricato ...

