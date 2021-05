**Governo: Di Maio, 'siamo qui per vaccini e Pnnr, polemiche su altro gridano vendetta'** (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

labo_franco : RT @FDI_Parlamento: “La misura è colma!! Ho presentato immediatamente un’interrogazione per chiedere come intende agire il governo. Di Mai… - Nike55621177 : RT @FDI_Parlamento: “La misura è colma!! Ho presentato immediatamente un’interrogazione per chiedere come intende agire il governo. Di Mai… - willerdino : RT @salfasanop: Non 'libici' ma 'di Haftar'. Haftar ha un potere illegale su Misurata e la Cirenaica, contrapposto al governo riconosciuto… - pixelloneO_O : @mpiacenonaver1 @PoliticaPerJedi @Biancaneve_io Eh no, Renzi facendo il governo con Zingaretti e Di Maio li ha ripo… - FDI_Parlamento : “La misura è colma!! Ho presentato immediatamente un’interrogazione per chiedere come intende agire il governo. Di… -