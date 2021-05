F1, Toto Wolff: “Bottas resta, da noi niente gioco delle sedie come in Red Bull” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Se Vallteri Bottas sarà il pilota della Mercedes per tutto il 2021? Assolutamente sì. A meno che non abbia l’influenza e non sia in grado di guidare, il posto su quella macchina è suo. Non vedo alcun motivo per cambiare come fanno in Red Bull, a cui piace il gioco delle sedie musicali”. Così il Team Principal della Mercedes Toto Wolff al sito della Formula 1 in merito alle voci su una possibile sostituzione di Bottas con George Russell a stagione in corso. Il manager austriaco ha poi parlato delle differenze tra Mercedes e Red Bull nella gestione dei piloti. “Se non sei felice con tua moglie e inizi a cercarne altre, non migliorerà certo la relazione – ha aggiunto Wolff -. Cerco di ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “Se Vallterisarà il pilota della Mercedes per tutto il 2021? Assolutamente sì. A meno che non abbia l’influenza e non sia in grado di guidare, il posto su quella macchina è suo. Non vedo alcun motivo per cambiarefanno in Red, a cui piace ilmusicali”. Così il Team Principal della Mercedesal sito della Formula 1 in merito alle voci su una possibile sostituzione dicon George Russell a stagione in corso. Il manager austriaco ha poi parlatodifferenze tra Mercedes e Rednella gestione dei piloti. “Se non sei felice con tua moglie e inizi a cercarne altre, non migliorerà certo la relazione – ha aggiunto-. Cerco di ...

