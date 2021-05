Esri Italia, dal 10 al 14 maggio la conferenza annuale in versione digitale (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Dal 10 al 14 maggio si terrà la conferenza annuale di Esri Italia. “Quest’anno la nostra conferenza, che si svolgeva in due giorni in presenza, si svolgerà in 5 giorni in maniera virtuale”, ha spiegato il Direttore Marketing, Michele Ieradi. “La conferenza è il momento fondamentale dell’anno per capire e confrontarci con gli utenti – ha sottolineato – Per capire direttamente da loro che cosa hanno fatto e cosa vorrebbero fare. Ma anche per farli parlare tra di loro, per darsi informazioni e un punto di vista diverso che possano accendere una nuova idea e che possa permettere loro di risolvere un problema che hanno all’interno delle loro organizzazioni”. Per potersi iscrivere basta collegarsi al sito di Esri Italia. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Dal 10 al 14si terrà ladi. “Quest’anno la nostra, che si svolgeva in due giorni in presenza, si svolgerà in 5 giorni in maniera virtuale”, ha spiegato il Direttore Marketing, Michele Ieradi. “Laè il momento fondamentale dell’anno per capire e confrontarci con gli utenti – ha sottolineato – Per capire direttamente da loro che cosa hanno fatto e cosa vorrebbero fare. Ma anche per farli parlare tra di loro, per darsi informazioni e un punto di vista diverso che possano accendere una nuova idea e che possa permettere loro di risolvere un problema che hanno all’interno delle loro organizzazioni”. Per potersi iscrivere basta collegarsi al sito di. ...

