Eriksen: «Conte impressionante. Menomale che l’ho capito…» (Di venerdì 7 maggio 2021) Il centrocampista Christian Eriksen ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport della sua particolare stagione con l’Inter Da separato in casa e pronto all’addio a pedina fondamentale della seconda parte di stagione dell’Inter tricolore. Antonio Conte lo ha capito e Christian Eriksen si è messo a disposizione della squadra. Ecco le sue parole sul trionfo nerazzurro a La Gazzetta dello Sport. RIVINCITA PERSONALE – «Non ho da prendere rivincite con nessuno. Io gioco semplicemente a calcio e a volte le cose vanno bene, altre male. Questo sport cambia velocemente, praticamente ogni settimana» NUOVO RUOLO – «Mi piaceva come giocavo prima e mi piace come gioco ora. Non è cambiato tutto in pochi mesi, faccio solo cose diverse e ho un trofeo sul curriculum: forse per questo gli altri ora mi vedono migliore» RAPPORTO CON ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il centrocampista Christianha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport della sua particolare stagione con l’Inter Da separato in casa e pronto all’addio a pedina fondamentale della seconda parte di stagione dell’Inter tricolore. Antoniolo ha capito e Christiansi è messo a disposizione della squadra. Ecco le sue parole sul trionfo nerazzurro a La Gazzetta dello Sport. RIVINCITA PERSONALE – «Non ho da prendere rivincite con nessuno. Io gioco semplicemente a calcio e a volte le cose vanno bene, altre male. Questo sport cambia velocemente, praticamente ogni settimana» NUOVO RUOLO – «Mi piaceva come giocavo prima e mi piace come gioco ora. Non è cambiato tutto in pochi mesi, faccio solo cose diverse e ho un trofeo sul curriculum: forse per questo gli altri ora mi vedono migliore» RAPPORTO CON ...

