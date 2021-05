Curva dei contagi, “C’è una decrescita, lenta, in tutte le regioni e province” afferma Brusaferro (Iss) (Di venerdì 7 maggio 2021) Commentando con la stampa la bozza stilata dalla Cabina di regia riguardo al report di oggi relativo all’Rt, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro, ha affermato che “Il dato un po’ più significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome abbiamo una decrescita nell’incidenza di Covid-19”. Brusaferro: “La Curva è in lenta decrescita, in Europa è altalenante, dipende dalle campagne vaccinali” “La Curva italiana è in decrescita, lenta. Ma la situazione negli altri Paesi europei è un po’ altalenante. Ci sono Paesi in crescita, altri in decrescita, come la Francia. Mentre la Germania sta crescendo. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Commentando con la stampa la bozza stilata dalla Cabina di regia riguardo al report di oggi relativo all’Rt, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio, hato che “Il dato un po’ più significativo è che questa settimana inleautonome abbiamo unanell’incidenza di Covid-19”.: “Laè in, in Europa è altalenante, dipende dalle campagne vaccinali” “Laitaliana è in. Ma la situazione negli altri Paesi europei è un po’ altalenante. Ci sono Paesi in crescita, altri in, come la Francia. Mentre la Germania sta crescendo. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Brusaferro: si registra una decrescita della curva dei contagi in tutte le regioni. L'età media scende a 41 anni… - diMartedi : #Ricci su #covid19: 'In Florida si è riaperto senza effetti negativi mentre in California dove c'è stato il lockdow… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Cominciamo a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla mortalità ma la curva è ancora in fase iniziale'. Lo ha… - italiaserait : Curva dei contagi, “C’è una decrescita, lenta, in tutte le regioni e province” afferma Brusaferro (Iss) - CronacheNuoresi : #Covid, risale la curva dei #contagi: oggi in #Sardegna 164 nuovi casi e altri quattro #morti - #sanità… -