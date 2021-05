Criptovalute | una nuova minaccia mette in allarme tutto il sistema

Leggi su kronic

(Di venerdì 7 maggio 2021) Unastando in pericolo le. Ecco di cosa si tratta. Insegna di Bitcoin – Getty ImagesLe criptomonete sono ormai in uso inil mondo. Molte aziende, visto il loro incredibile successo, hanno deciso di inserirle tra i metodi di pagamento consentiti ai propri clienti per investire in questo settore che frutta milioni di dollari. Giusto per fare un esempio, l’azienda PayPal dalla fine dell’anno 2020 ha iniziato a investire sui Bitcoin. Fino a poco tempo fa era consentito soltanto comprare, vendere e conservare le criptomonete. Ora, invece, si può anche effettuare pagamenti usando la moneta digitale. Tuttavia, sono in molti ad aver sollevato alcune perplessità circa la sicurezza di questa valuta. Risulta essere sicuramente un metodo di pagamento veloce ...