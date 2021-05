Advertising

borghi_claudio : Per completezza di spiegazione trovate tutto qui: - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coprifuoco, la spiegazione di Galli: “Serve a evitare un rimescolamento della popolazione” - fattoquotidiano : Coprifuoco, la spiegazione di Galli: “Serve a evitare un rimescolamento della popolazione” - liberocris : Speriamo che dopo la spiegazione di Galli non ci siano i soliti che cadendo dalle nuvole si domandino che differenz… - fratuccio2 : RT @fratuccio2: @Karm3nB Vuoi una spiegazione, tutti sanno che a fine giugno finirà il coprifuoco, cosi come l'operazione #DEFENDER21 (che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco spiegazione

Il Fatto Quotidiano

...rivisto MATTEO RENZI E MARCO MANCINI: IL VIDEO DI REPORT FA DISCUTERE Il video dell'... Questa lache fornisce in merito alla strana coincidenza per la quale si trovava lì. La ...... entro metà maggio permettiamo di tornare a lavorare, non ha senso ilalle 22. Io mi ... Poi la: " A me dispiace quando in temi come quello oggetto del Ddl Zan si tiri in ballo la ...Paola Taverna risponde a Salvini e lo bacchetta su ciclabile del Tevere e caso Speranza, ma aveva già affondato il coltello anche con l'affaire Durigon ...La luce è andata via in più zone per qualche minuto. E-Distribuzione in una nota. ha parlato di "Scatto di linea" ...