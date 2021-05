Caso Zaki, Di Maio: “Più ne parliamo, più l’Egitto si irrigidisce” | VIDEO (Di venerdì 7 maggio 2021) Caso Zaki, Di Maio: “Più ne parliamo e più l’Egitto si irrigidisce” VIDEO “Più parliamo del Caso Zaki e più l’Egitto si irrigidisce”: lo dichiara il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in merito al Caso del ricercatore egiziano detenuto in patria in attesa di processo dal febbraio 2020. Ospite della trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7 nella mattinata venerdì 7 maggio, Di Maio ha commentato il Caso partendo dalla decisione del Parlamento di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki: “Da quando sono arrivato al ministero degli Esteri grazie al lavoro con l’Intelligence abbiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021), Di: “Più nee piùsi“Piùdele piùsi”: lo dichiara il ministro degli Esteri, Luigi Di, in merito aldel ricercatore egiziano detenuto in patria in attesa di processo dal febbraio 2020. Ospite della trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7 nella mattinata venerdì 7 maggio, Diha commentato ilpartendo dalla decisione del Parlamento di conferire la cittadinanza italiana a Patrick: “Da quando sono arrivato al ministero degli Esteri grazie al lavoro con l’Intelligence abbiamo ...

