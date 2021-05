Calciomercato Inter, Eriksen: 'Sei mesi fa ero fuori'. E sul futuro di Conte... (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono molto felice di stare all'Inter', racconta Eriksen a 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex Tottenham dice di voler aprire un ciclo, magari con Conte: 'È importantissimo per tutti, lo seguiamo alla ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono molto felice di stare all'', raccontaa 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex Tottenham dice di voler aprire un ciclo, magari con: 'È importantissimo per tutti, lo seguiamo alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, Lukaku 'contro' Ibrahimovic - Nuova stoccata allo svedese Dopo lo scudetto dell'Inter, Lukaku parla ancora di Ibrahimovic e riserva allo svedese una nuova stoccata Lukaku contro ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al ...

Calciomercato Inter, Eriksen: 'Sei mesi fa ero fuori'. E sul futuro di Conte... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube 'È il momento migliore della mia carriera, ma nessuna rivincita. Sono molto felice di stare all'Inter', ...

Calciomercato Inter: i nomi dei partenti in estate Calcio News 24 Pjanic-Brozovic, intreccio di mercato: c'entrano Spalletti e il Napoli Miralem Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona e tornare in Italia. Brozovic al Napoli e Pjanic all'Inter, dunque: un suggestivo scenario di mercato Il croato, come evidenziato dalla redazione di Medi ...

Consigli e la costruzione dal basso: "Crea occasioni, con metodo non dà problemi" "Il nuovo ruolo del portiere? Con la palla, il primo attaccante. Senza, l’ultimo difensore. Sono cresciuto nell’idea che il portiere deve parare, e ci si allenava per quello. Il gioco con i piedi solo ...

