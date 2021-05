Boltiere | nasce il progetto Giraskuola

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’amministrazione comunale diha attivato, nel corso della settimana, la pagina dedicata sulla piattaformache ha lo scopo di mettere in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare, prestare o regalare materiale scolastico.è un portale online, dedicato appunto allo scambio di materiale scolastico, come per esempio i libri adottati nella nostra scuola secondaria di primo grado, ma utilizzabile anche per lo scambio di semplice materiale di cancelleria. L’accesso alla piattaforma è eseguibile dal seguente link https://www..it/comuneAderente/Details/ed è possibile ricercare tramite gli appositi form presenti libri di testo da una parte e materiale scolastico dall’altra. Il Comune diha scelto di aderire perché crede nel ...