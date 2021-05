Banco BPM | gli analisti rivedono al rialzo il target price

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Glidi Equita, Kepler Cheuvreux e Barclays hanno rivisto il prezzo obiettivo suBPM. L’ufficio studi di Equita ha indicato come2,70 euro dai 2,50 della precedente indicazione con giudizio “buy“, mentre “hold” è la raccomandazione della banca d’affari Kepler Cheuvreux che alza la previsione di quotazione a 2,10 euro (da 2 euro). Barclays conferma invece “overweight ” e porta il prezzo obiettivo a 2,90 euro dai 2,70 indicati in precedenza.Sul listino milanese, oggi, seduta trascurata per la banca nata dalla fusione delPopolare con la Popolare di Milano che archivia la giornata con un timido -0,04%.

