Atalanta | Papu Gomez tra rimpianti e polemiche | Non guardo la Dea | vince sempre

Inizio a dimenticarmi ildell'e comincio a sentirmi a casa al 100%. Qui c'è gente di grande esperienza come Rakitic, Fernando. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo", ha ...Inizio a dimenticarmi ildell'e comincio a sentirmi al 100% uno di loro. Adesso mi sento integrato nella squadra e nella città. Sono passato dagli zero gradi di Bergamo ai 21 gradi di ...La scelta del Siviglia? "Non potevo finire in un campionato scarso, qui mi gioco la Liga". Ma il cuore è a Bergamo: "Mi manca passeggiare in Città alta" ...“Non potevo concludere male la carriera in un campionato scarso: la scorsa stagione ero il miglior centrocampista della serie A, sono stato votato. Dove finire in una grande squadra”. Da Siviglia, a m ...